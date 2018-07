Sevilla (SID) - Der FC Sevilla hat in der spanischen Primera División auch ohne die deutschen Ex-Nationalspieler Marko Marin und Piotr Trochowski den Anschluss an die Europapokalränge gehalten. Die Andalusier bezwangen CA Osasuna 2:1 (0:0) und kletterten auf Rang neun. In Abwesenheit von Marin (Oberschenkenverletzung) und Trochowski traf der ehemalige Schalker Ivan Rakitic zur Führung (55.). Jairo erhöhte auf 2:0 (75.), ehe Oriol Riera in der Schlussphase noch der Anschluss gelang.