Patna (Indien) (AFP) Am Rande einer Kundgebung der indischen Opposition sind im Osten des Landes am Sonntag mehrere kleine Sprengsätze explodiert. Fernsehbilder zeigten mindestens fünf Detonationen und aufsteigenden Rauch in der Nähe einer Menschenmenge in der Stadt Patna, zu der später Oppositionsführer Narendra Modi sprechen sollte. Bei der Explosion eines Sprengsatzes an einem Bahnhof der Hauptstadt des Bundesstaats Bihar wurde nach Polizeiangaben ein Mensch getötet.

