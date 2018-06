Bagdad (AFP) Mindestens 30 Menschen sind am Sonntag in der irakischen Hauptstadt Bagdad durch Explosionen von Autobomben getötet worden. Es seien neun Sprengsätze detoniert, teilten Sicherheits- und Rettungskräfte mit. Durch die Bomben, die den Angaben zufolge in mehreren mehrheitlich von Schiiten bewohnten Stadtteilen Bagdads explodierten, seien zudem mehr als 90 Menschen verletzt worden. Niemand bekannte sich unmittelbar zu den Anschlägen. Sunnitische Kämpfer verüben immer wieder Anschläge auf Schiiten.

