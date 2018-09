Tokio (AFP) Der japanische Regierungschef Shinzo Abe hat China am Sonntag im Zusammenhang mit dem Streit um eine Inselgruppe im Ostchinesischen Meer vor einer gewaltsamen Änderung des regionalen Kräfteverhältnisses gewarnt. Japan ließ zugleich in der Nähe der Insel Okinawa Kampfjets aufsteigen. Wie japanische Medien berichteten, reagierte das Land damit auf vier chinesische Armeeflugzeuge, die in der Nähe von Okinawa internationale Hoheitsgewässer überflogen hätten.

