London (dpa) - David Beckham, Fußball-Star im Ruhestand und Vater von vier Kindern im Alter zwischen zwei und 14 Jahren, ist zum Familienmenschen gereift.

Er mache seinen Kindern jeden Morgen das Frühstück, sagte Beckham der "Times". "Sie sind alle ganz einfach zu handhaben, zwei wollen Eier und Obst, einer mag Nutella", sagte Beckham dem Wochenendmagazin der Zeitung. Nach 8.00 Uhr bringe er alle mit dem Auto in die Schule und die kleine Harper in die Spielgruppe.

Am Nachmittag sammele er alle wieder ein. Seine Frau Victoria, ehemaliges Spice-Girl und inzwischen Modedesignerin, passe auf, dass die Schuluniform sitze. Beim Kochen des Mittagessens helfe dem 38-jährigen Papa ein Kochkurs, den er während seiner Zeit beim AC Mailand in Italien gemacht hatte. "Ich war während meiner Karriere so oft weg. Ich denke einfach, wenn ich bei ihnen bin, sollte ich alles tun, was mir möglich ist."

Beitrag "Times"