Motegi (dpa) - Motorrad-Pilot Stefan Bradl hat ein eindrucksvolles Comeback in der MotoGP gefeiert. Zwei Wochen nach seinem Knöchelbruch fuhr der 23 Jahre alte Zahlinger beim Großen Preis von Japan in Motegi auf einen starken fünften Rang.

Der Moto2-Weltmeister von 2011 hatte sich am 12. Oktober bei einem Sturz im Training zum Grand Prix von Malaysia den rechten Knöchel gebrochen und war noch in Kuala Lumpur operiert worden.

Der Sieg in Japan ging an Weltmeister Jorge Lorenzo aus Spanien, der die Entscheidung in der Königsklasse mit seinem zweiten Erfolg innerhalb einer Woche erneut vertagte. Vor dem letzten Rennen am 10. November in Valencia liegt der Titelverteidiger in der Gesamtwertung nur noch 13 Punkte hinter seinem Landsmann Marc Marquez, der in Motegi auf den zweiten Rang kam.

Die deutschen Moto2-Piloten sind dagegen in Motegi hinterher gefahren. Marcel Schrötter aus Pflugdorf kam als Zwölfter 31,134 Sekunden hinter dem neuen Weltmeister Pol Espargaro aus Spanien ins Ziel. Sandro Cortese aus Berkheim landete auf Rang 15.

Das Rennen musste nach schweren Stürzen in der ersten Runde neu gestartet werden. Davon waren auch die in der Gesamtwertung aussichtsreich liegenden Scott Redding (England) und Esteve Rabat (Spanien) betroffen. Beide erlitten nach ersten Informationen aber ebenso wie der Spanier Alex Mariñelarena keine schweren Verletzungen.

Espargaro profitierte vom Pech seiner Rivalen und sicherte sich mit dem Tagessieg, seinem zehnten in der Moto2, den WM-Titel. Mit 265 Punkten in der Gesamtwertung ist der 22 Jahre alte Spanier von seinen Verfolgern Redding (224) und Rabat (204) beim Saisonfinale in Valencia nicht mehr einzuholen.

Jonas Folger fuhr in der Moto3-Klasse auf einen starken dritten Rang. Der 20 Jahre alte Bayer lag in seinem vorletzten Rennen vor seinem Wechsel zur Moto2 im Ziel 7,750 Sekunden hinter dem erst 17 Jahre alten Tagessieger Alex Marquez, der seinen ersten Erfolg in der WM feierte. Philipp Öttl aus Ainring lieferte ebenfalls eine hervorragende Leistung ab und fuhr von Startplatz 32 noch auf den 13. Platz nach vorn.

Folger profitierte allerdings auch von den Stürzen der in der WM-Gesamtwertung führenden Spanier Luis Salom und Alex Rins. Salom geht mit 300 Punkten dennoch als Erster in das letzte WM-Rennen. Zweiter ist mit nur zwei Punkten Rückstand nunmehr Saloms Landsmann Maverick Viñales vor Rins (295). Folger ist mit 163 Zählern Fünfter.