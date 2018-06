Greater Noida (dpa) - Sebastian Vettel ist zum vierten Mal in Serie Formel-1-Weltmeister. Der Red-Bull-Pilot aus dem hessischen Heppenheim gewann den Großen Preis von Indien und ist in den verbleibenden drei Saisonrennen in der Gesamtwertung nicht mehr einzuholen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.