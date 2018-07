Motegi (SID) - Motorrad-Pilot Jonas Folger hat beim Großen Preis von Japan in Motegi seinen dritten Podiumsplatz der Saison geholt. Der 20-Jährige aus Schwindegg belegte im von zahlreichen Zwischenfällen überschatteten vorletzten Moto3-Rennen des Jahres den dritten Platz und bleibt WM-Fünfter. "Das Rennen war gut. Ich bin mit etwas Glück aufs Podium gekommen. Es war ein verrücktes Wochenende", sagte der Kalex-Pilot.

Luis Salom schied aus, behauptete seine Führung im WM-Klassement mit 300 Punkten aber knapp vor Maverick Viñales (298), der hinter Alex Márquez (alle Spanien/KTM) Zweiter wurde. Der bisherige WM-Zweite Alex Rins (295/Spanien/Kalex) belegte nur den 24. Platz und ist vor dem Saisonfinale am 10. November in Valencia Dritter.

Salom wurde in der ersten Runde von Isaac Viñales (Spanien/Honda) abgeräumt, fuhr danach weiter und stürzte Mitte des Rennens erneut. Danach musste der 22-Jährige aufgeben. Rins flog vier Runden vor dem Ende auf Platz drei liegend ins Kiesbett, dadurch rückte der von Rang neun gestartete Folger (163 Punkte) nach vorn. Der Oberbayer, in seiner Karriere elfmal auf dem Treppchen, war bereits in Jerez und Brünn Dritter geworden.

Philipp Öttl (Ainring/KTM) holte als 13. drei WM-Punkte, Toni Finsterbusch (Krostitz/Kalex) wurde 21. Luca Grünwald (Waldkraiburg) und Luca Amato (Bergisch Gladbach/Mahindra) schieden aus.