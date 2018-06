New York (dpa) - Der US-Rockmusiker Lou Reed ist tot. Der Sänger von Welthits wie "Walk on the Wild Side" und "Perfect Day" starb im

Alter von 71 Jahren. Das berichten US-amerikanische und britische Medien. Reed sei in der Nähe von New York vermutlich an den Folgen einer Lebertransplantation gestorben, sagte sein US-Agent Andrew Wylie der "New York Times". Reed war in den 1960er und 70er Jahren mit der Punk-Avantgarde-Band Velvet Underground bekannt geworden und danach auch als Solosänger weltweit erfolgreich.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.