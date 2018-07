Jerusalem (AFP) Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) hat der israelischen Armee vorgeworfen, eine palästinensische Gefangenenhilfsgruppe systematisch zu drangsalieren. Mitarbeiter der Gruppe Addameer (Arabisch für "Gewissen") würden von den Streitkräften "ohne Gerichtsverfahren in ihrer Bewegungsfreiheit beschnitten und bestraft, ohne dass ihnen Gewaltvorwürfe gemacht werden", kritisierte Human Rights Watch (HRW) am Sonntag in einer Pressemitteilung. Addameer leistet Rechtsbeistand für Palästinenser, die in israelischen Gefängnissen oder in Haftanstalten der Palästinensischen Autonomiebehörde einsitzen.

