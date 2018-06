Wien (AFP) Bei einer Routinekontrolle auf der Autobahn hat die österreichische Polizei eine halbe Tonne Cannabis in einem Campingbus entdeckt. Die Drogen seien in 500 Paketen unter der Dachkonstruktion des in Italien gemeldeten Fahrzeugs versteckt gewesen, erklärte die Kärntner Polizei am Sonntag. Zwei Italiener im Alter von 48 und 58 Jahren wurden demnach festgenommen.

