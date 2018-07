Berlin (dpa) - Unionsfraktionschef Volker Kauder hat Bedingungen für eine große Koalition mit der SPD genannt. CDU und CSU seien zu einer kleinen Erhöhung des Pflegebeitrags bereit, doch werde es keine Erhöhung des Rentenbeitrags geben - ganz gleich, was da gerade an neuen Leistungen diskutiert werde. Das sagte Kauder der "Welt am Sonntag". Das werde in den Koalitionsvertrag aufgenommen. Ausdrücklich setzte sich Kauder in Sachen Rente nur für die Besserstellung älterer Mütter ein.

