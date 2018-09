Moskau (AFP) Aus Protest gegen Russlands Präsidenten Wladimir Putin und dessen Vorgehen gegen seine Gegner sind am Sonntag erneut tausende Demonstranten durch Moskau gezogen. Sie skandierten Parolen wie "Putin ist ein Dieb" und "Freiheit für politische Gefangene!", während sie Porträts inhaftierter Kreml-Kritiker in die Luft reckten - etwa des früheren Ölmagnaten Michail Chodorkowski, der Punkband Pussy Riot und der 30 in russischer Untersuchungshaft sitzenden Umweltschützer von Greenpeace. In den genehmigten Demonstrationszug reihte sich auch einer der prominentesten Kritiker Putins ein, der Oppositionelle Alexej Nawalny.

