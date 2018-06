St. Louis (SID) - Die St. Louis Cardinals sind in der World Series erstmals in Führung gegangen. Beim Heimdebüt im Finale um die Meisterschaft in der Major League Baseball (MLB) setzte sich der elfmalige Champion nach einer umstrittenen Entscheidung mit 5:4 gegen die Boston Red Sox durch und liegt nun 2:1 vorn. Vier Siege sind zum Titelgewinn notwendig.

Die Entscheidung fiel zum Ende des letzten Innings, als den Cardinals von den Schiedsrichtern der fünfte Punkt zugeschrieben wurde, obwohl Allen Craig die letzte Base nicht rechtzeitig erreicht hatte. Grund dafür war eine vorherige Behinderung durch Bostons Third Baseman Will Middlebrooks.

Der am Boden liegende Middlebrooks störte Craig unbeabsichtigt, dies spielt aber keine Rolle. "Es muss keine Absicht vorliegen", stellte John Hirschbeck, Chef der eingesetzten Referees klar: "Man muss schnell aus dem Weg gehen und darf den Runner nicht behindern. So einfach ist das", sagte Hirschbeck.

"Ich stehe unter Schock", sagte Cardinals-Catcher Yadier Molina nach dem ungewöhnlichen Spielende. "Diese Pille ist schwer zu schlucken", erklärte Bostons Manager John Farrell. Spiel vier fand am Sonntag erneut in St. Louis statt, die Cardinals hatten die erste Chance auf einen "Matchball".

Die Cardinals und die Red Sox, siebenmaliger MLB-Champion, stehen sich zum vierten Mal nach 1946, 1967 und 2004 im Duell um den Titel gegenüber. Die ersten beiden Aufeinandertreffen hatte St. Louis, das dritte Boston für sich entschieden.