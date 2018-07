München (dpa) - Für den Mobilfunkmarkt dürfte 2013 ein Rekordjahr werden. Die Deutschen werden im laufenden Jahr für 35 Millionen neue Smartphones und klassische Handys fast neun Milliarden Euro ausgeben, wie der "Focus" unter Berufung auf Daten des Branchenverbands Bitkom berichtet. Klarer Marktführer ist demnach der koreanische Anbieter Samsung, dessen Geräte von fast 37 Prozent der Handynutzer in Deutschland genutzt werden. An zweiter Stelle liegt Apple. Knapp 12 Prozent aller Mobiltelefonierer haben ein iPhone in der Tasche.

