Istanbul (dpa) - Serena Williams hat ihre Dominanz im Damen-Tennis unterstrichen und ihr erfolgreiches Jahr mit dem WM-Titel gekrönt.

Die Weltranglisten-Erste gewann das Finale in Istanbul mit 2:6, 6:3, 6:0 gegen die Chinesin Li Na und holte sich zum vierten Mal den Sieg bei den WTA-Championships nach 2001, 2009 und 2012.

"Ich kann nicht glauben, dass ich die Partie gewonnen habe. Ich bin so müde", sagte die 32-Jährige noch auf dem Platz. "Ich hatte ein so langes Jahr. Ich hätte nicht geglaubt, dass ich hier in Istanbul so weit kommen würde."

Serena Williams dominierte die Saison mit nun elf Turniersiegen, darunter die French Open und die US Open, und beendet 2013 mit beeindruckenden 78:4-Siegen. Als erste Spielerin der WTA-Tour knackte sie zudem die Marke von zwölf Millionen Dollar Preisgeld in einem Jahr, für ihren Sieg in der türkischen Millionenmetropole kassierte sie 2,145 Dollar. Li wird am Montag auf dem dritten Weltranglistenplatz geführt - so hoch wie noch nie zuvor.

In ihrem ersten Spiel am Bosporus hatte Serena Williams der deutschen Nummer eins Angelique Kerber keine Chance gelassen. Die Leistung der Kielerin beim Saisonabschluss der besten Tennis-Damen konnte sich dennoch sehen lassen: Nur knapp verpasste sie den Halbfinaleinzug. "Ich denke, es war ein sehr gutes Jahr für mich", bilanzierte die 25-Jährige, die sich in der Weltspitze etabliert hat.

Im Endspiel zwischen den beiden ältesten Teilnehmerinnen des Turniers begann Li konzentrierter und konstanter. Mit zwei starken Rückhänden sicherte sich die 31-Jährige im dritten Spiel das erste Break und legte beim nächsten Aufschlagspiel ihrer ein Jahr älteren Kontrahentin gleich nach. Nach 36 Minuten war der erste Satz als überraschend klare Angelegenheit für die Chinesin vorbei.

Im zweiten Durchgang sahen die Zuschauer im Sinan Erdem Dome ein Auf und Ab: Drei Spiele für die Favoritin, drei für die Chinesin, dann wieder Williams - so stand es 6:3. Im entscheidenden Satz agierte die beim Saisonabschluss in allen Partien siegreiche Titelverteidigerin dann gewohnt souverän - und verwandelte ihren zweiten Matchball.

Im Halbfinale hatte sich Williams gegen Jelena Jankovic 6:4, 2:6, 6:4 durchgesetzt. Li hatte mit einem souveränen 6:4, 6:2 über die Tschechin Petra Kvitova zum ersten Mal das Endspiel der WTA-Championships erreicht. Im Doppel-Finale siegten Hsieh Su-Wei und Peng Shuai aus Taiwan und China 6:4, 7:5 gegen die beiden Russinnen Jekaterina Makarowa/Jelena Wesnina.

