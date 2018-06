Osnabrück (dpa) - Die zwei Öko-Pionierinnen Ursula Sladek und Carmen Hock-Heyl haben den Deutschen Umweltpreis erhalten.

Bundespräsident Joachim Gauck überreichte die mit insgesamt 500 000 Euro dotierte Auszeichnung in Osnabrück an die beiden süddeutschen Unternehmerinnen. Sladek hat nach der Tschernobyl-Katastrophe den ersten Ökostromanbieter Deutschlands gegründet, die Elektrizitätswerke Schönau im Schwarzwald. Hock-Heyl ist Gründerin und Geschäftsführerin der Firma Hock in Nördlingen, die Hanf als Naturdämmstoff auf dem Markt etabliert hat.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.