Los Angeles (AFP) Die als Synchronsprecherin für die Zeichentrickserie "Die Simpsons" bekannte US-Schauspielerin Marcia Wallace ist tot. Sie starb am Samstag im Alter von 70 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung, wie ihr Sohn Michael Hawley der Tageszeitung "Los Angeles Times" sagte. Wallace lieh in der Serie der stets rauchenden Lehrerin Edna Krabappel ihre Stimme. Im Jahr 1992 wurde sie dafür mit einem Emmy geehrt. Als Schauspielerin hatte Wallace sich durch ihre Auftritte in Fernsehserien wie "Full House", "Taxi" oder "Murphy Brown" einen Namen gemacht.

