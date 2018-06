Inzell (SID) - Eisschnellläuferin Monique Angermüller (Berlin) hat bei der DM in Inzell zum vierten Mal in Folge den Titel über 1500 m gewonnen. Die 29-Jährige verwies am Sonntag in 1:57,73 Minuten ihre Teamkollegin Claudia Pechstein (1:59,67) auf Rang zwei. Platz drei ging an Gabriele Hirschbichler aus Inzell (1:59,77). "Ich bin ganz zufrieden mit dem Lauf, aber ich kann mich noch steigern", sagte Angermüller.

Stephanie Beckert, die am Samstag über 3000 m mit deutlichem Abstand zu ihrer Dauerrivalin Pechstein Zweite geworden war, sagte ihren Start aufgrund einer Rückenblockade kurzfristig ab. Pechstein ging am Sonntagmittag als große Favoriten in das 5000-m-Rennen.

Bei den Männern triumphierte der Erfurter Patrick Beckert über 1500 m. Der 23-Jährige verwies in 1:47,31 Minuten und persönlicher Bestzeit Titelverteidiger Moritz Geisreiter sowie Hubert Hirschbichler (beide Inzell) auf die Plätze. Patrick Beckert, Bruder der angeschlagenen Stephanie Beckert, hatte am Samstag bereits über 5000 m triumphiert.