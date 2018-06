Brasília (AFP) Ein brasilianischer Bundesrichter hat einen Baustopp an dem riesigen Belo-Monte-Staudamm im nördlichen Bundesstaat Para angeordnet. Wie ein Sprecher des Gerichts in Brasília am Montag mitteilte, befand Richter Antonio Souza Prudente, dass sich die Baugesellschaft an sämtliche Auflagen zu halten habe. Der Belo-Monte-Staudamm, der der drittgrößte der Welt werden soll, darf nur unter Einhaltung sozialer Normen und Umweltauflagen errichtet werden.

