Peking (AFP) Auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking ist nach Polizeiangaben ein Geländewagen in eine Menschenmenge gerast und in Brand geraten. Drei Fahrzeuginsassen seien bei dem Vorfall am Montagmittag (Ortszeit) ums Leben gekommen, hieß es in einer Polizeimitteilung. Demnach fuhr das Auto zunächst gegen eine Absperrung und fing dann Feuer, "viele Touristen und Polizisten" seien verletzt worden. Die Flammen seien kurz darauf gelöscht worden. Ein Großeinsatz der Sicherheitskräfte wurde eingeleitet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.