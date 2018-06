München (AFP) Der ADAC hat den Autoherstellern vorgeworfen, ihre Fahrzeuge nicht ausreichend gegen Tacho-Betrug zu schützen. Die Hersteller verzichteten auf neueste Sicherheitstechnik, weshalb viele Autos bereits ab Werk für Manipulationen "vorbereitet" seien, heißt es in einer am Montag in München veröffentlichten Studie des Automobilclubs und der Universität Magdeburg.Dies ermögliche es Tacho-Tricksern vielfach erst, mit frei erhältlichen Manipulationsgeräten den Kilometerstand eines Autos schnell und einfach zu verändern.

