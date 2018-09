Berlin (AFP) Vor weiteren Koalitionsgesprächen am Montag in Berlin hat SPD-Chef Sigmar Gabriel rote Linien formuliert, die aus seiner Sicht in den Verhandlungen nicht überschritten werden dürfen. "Die SPD wird den Mitgliedern nur einen Koalitionsvertrag zur Abstimmung vorlegen, in dem die SPD sich in entscheidenden Punkten durchsetzt", sagte Gabriel der Parteizeitung "Vorwärts". Er erwarte daher "harte Verhandlungen".

