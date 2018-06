Berlin (AFP) Nach den neuerlichen Enthüllungen über Abhörprogramme der US-Geheimdienste will das Bundesinnenministerium offenbar die Handy-Regeln für deutsche Minister und Spitzenbeamte verschärfen. Mit einer "dringenden" Nutzungsrichtlinie für Mobiltelefone sollten die Staatsdiener aufgefordert werden, vertrauliche Dienstgespräche künftig nur noch über abhörsichere Telefone zu führen, schreibt die "Bild"-Zeitung in ihrer Montagsausgabe. Handys ohne entsprechende Sicherheitssoftware würden nach der Richtlinie, die vom Bonner Bundesamt zur Sicherheit in der Informationstechnologie (BSI) erarbeitet worden sei, in Zukunft tabu sein.

