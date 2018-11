Sotschi (AFP) Bei einem Besuch des neuen IOC-Präsidenten Thomas Bach in Sotschi hat der russische Präsident Wladimir Putin seine Garantie bekräftigt, dass Homosexuelle bei den bevorstehenden Olympischen Winterspielen keine Diskriminierung befürchten müssen. "Wir tun alles, um sicherzustellen, dass sich Athleten, Fans und Gäste bei den Olympischen Spielen wohlfühlen", sagte Putin am Montag am Austragungsort der Spiele. Dies gelte "unabhängig von der Volksgruppe, Rasse oder sexuellen Orientierung".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.