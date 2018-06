Köln (AFP) Mehrere führende Hersteller von Elektrofahrrädern wehren sich gegen negative Testberichte. Die drei Branchenführer Biketec, Bosch eBike Systems und Derby Cycle erhoben in einer gemeinsamen Erklärung am Montag in Köln massive Vorwürfe gegen die Stiftung Warentest und den ADAC wegen eines im Mai veröffentlichten Pedelec-Tests. Der Test habe zu einer "Verunsicherung bei Verbrauchern" geführt und zugleich "existenzbedrohende Schäden in Millionenhöhe bei Fahrradherstellern und Händlern" verursacht.

