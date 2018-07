Berlin (AFP) Für Angestellte von Sicherheitsdiensten an Flughäfen gelten erstmals bundesweit einheitliche Regeln bei ihrer Beschäftigung. Gewerkschaft und Arbeitgeber vereinbarten einen Mantel-Tarifvertrag für die Branche, wie Verdi am Montag mitteilte. Die Bundestarifkommission der Gewerkschaft stimmte der Vereinbarung nun demnach zu. "Damit werden neue Rahmenbedingungen in der Branche geschaffen", erklärte Verdi-Verhandlungsführer Andreas Sander.

