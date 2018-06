Berlin (AFP) In den Koalitionsverhandlungen von Union und SPD haben sich beide Seiten am Montag auf die Einführung einer Finanztransaktionssteuer geeinigt. Dies sei "gemeinschaftlich vereinbart" und auch von der Unionsseite "nachdrücklich befürwortet" worden, sagte EU-Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD) im ZDF. Schulz ist der Verhandlungsführer der SPD in der Arbeitsgruppe "Europa und Bankenregulierung", die am Montagabend tagte.

