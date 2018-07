Wiesbaden (Deutschland) (AFP) CDU und Grünen wollen in Hessen weiter ausloten, ob eine Koalition möglich ist. Vertreter der beiden Parteien vereinbarten bei einem dritten Sondierungsgespräch am Montag in Wiesbaden, in zwei Wochen erneut zusammenzukommen. Ein zentraler Streitpunkt dürften dann die unterschiedlichen Positionen zum Flughafen in Frankfurt am Main sein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.