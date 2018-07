Berlin (AFP) Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat einem Zeitungsbericht zufolge Prüfungen eingeleitet, ob die US-Botschaft in Berlin als Horchposten des US-Geheimdienstes NSA genutzt wird. Wie die in Essen erscheinende "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" (Dienstagsausgabe) berichtete, überflog ein Hubschrauber der Bundespolizei am Montag das Botschaftsgelände am Pariser Platz. Eine Quelle nannte das Blatt für seine Informationen nicht.

