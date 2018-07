Köln (SID) - Durchschnittlich 5,6 Millionen Zuschauer haben am Sonntag die Krönungsfahrt von Sebastian Vettel zum jüngsten Vierfach-Weltmeister der Formel 1 live bei RTL verfolgt. Der Marktanteil des Großen Preises von Indien vor den Toren Neu-Dehlis lag bei 37,9 Prozent. Der Spitzenwert von 6,26 Millionen Zuschauern wurde bei der Zieldurchfahrt des 26-Jährigen auf dem Buddh International Circuit in Greater Noida erzielt. Vettel hatte sich seinen vierten Titel in Serie bereits drei Rennen vor Saisonende gesichert.