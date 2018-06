Paris (AFP) Frankreichs Zentralbankchef Christian Noyer hat grundlegende Änderungen an der geplanten Finanztransaktionssteuer gefordert. In ihrer derzeitigen Form stelle die Abgabe ein "enormes Risiko" für die Länder dar, die sie einführen wollen, sagte Noyer der "Financial Times" vom Montag. "Das Projekt der EU-Kommission ist nicht lebensfähig und muss komplett überarbeitet werden."

