Besançon (AFP) Die Familie des Roma-Mädchens Leonarda setzt sich weiter gegen ihre Abschiebung aus Frankreich zur Wehr. Sie sei in den Kosovo abgeschoben worden, bevor die Frist für einen Einspruch gegen ihre Ausweisung abgelaufen sei, teilte ihre Anwältin Brigitte Bertin am Montag mit. Bertin kündigte an, gerichtlich gegen die Ausweisung der Familie vorzugehen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.