Braunschweig (SID) - Linksverteidiger Ken Reichel (26) vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Braunschweig hat sich im Spiel bei Mainz 05 am Samstag (0:2) eine schwere Prellung der linken Wade zugezogen. Offensivspieler Karim Bellarabi (23) zog sich zudem eine leichte Zerrung im rechten Oberschenkel zu. Dies haben weiterführende Untersuchungen am Montag ergeben. Ob Trainer Torsten Lieberknecht am Samstag gegen Bellarabis Stammklub Bayer Leverkusen (15.30 Uhr/Sky) mit dem Einsatz der beiden Stammkräfte planen kann, ist noch nicht klar.