Bochum (SID) - Der 1. FC Kaiserslautern hat den Sprung auf den Relegationsplatz der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Pfälzer kamen im Montagspiel des 12. Spieltags beim VfL Bochum nicht über ein 0:0 hinaus und sind Vierter. Die Westfalen kamen nach vier Niederlagen in Folge immerhin wieder zu einem Punktgewinn, eroberten den am Sonntag verlorenen 16. Platz von Dynamo Dresden zurück und verschafften Trainer Peter Neururer etwas Luft.

In einer turbulenten Anfangsphase hatte Bochums Richard Sukuta-Pasu nach nur 17 Sekunden bereits die Führung auf dem Fuß, scheiterte aber freistehend an FCK-Keeper Tobias Sippel. Auf der Gegenseite entblößte die Offensive der Pfälzer immer wieder die VfL-Verteidigung, Mohamadou Idrissou schoss einen Abpraller über das Tor (5.), Karim Matomur traf nach einem Solo nur den Pfosten (12.). In den letzten zehn Minuten vor der Pause vergaben erneut der vom FCK an Bochum verliehene Sukuta-Pasu und Gäste-Stürmer Marcel Gaus gute Chancen.

In der zweiten Halbzeit benötigten die Teams vor 16.563 Zuschauern länger, um zu Gelegenheiten zu kommen. Statt auf spielerische Elemente setzten beide Mannschaften auf Kampf und Härte - Schiedsrichter Florian Meyer (Burgdorf) zeigte sechs Gelbe Karten.

Erst nach gut einer Stunde bot sich Simon Zoller die Chance zur Kaiserlauterner Führung, der Neuzugang war bei einem Schuss aus rund 15 Metern aber zu überrascht und zielte wenige Zentimeter zu hoch. Ebenfalls knapp an der Lauterer Führung scheiterten in der Schlussphase Markus Karl (82.), der den Außenpfosten traf, und Konstantinos Fortounis (83.), der freistehend verzog.

Bei den Bochumern konnte vor allem Torhüter Andreas Luthe überzeugen, bester Spieler der Gäste war Idrissou.