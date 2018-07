Kuala Lumpur (SID) - Der US-Golfprofi Ryan Moore hat im Stechen seinen dritten Sieg auf der US-Tour errungen. Der 30-Jährige setzte sich bei der mit 7,0 Millionen Dollar dotierten Konkurrenz in Kuala Lumpur am ersten Extra-Loch des Play-offs mit einem Birdie gegen seinen Landsmann Gary Woodland durch und sicherte sich den Siegerscheck über 1,26 Millionen Dollar. "Das ist lustig. Letztes Jahr habe ich eine Woche vor der Geburt meines Sohnes Tucker ein Turnier gewonnen, nun eine Woche nach seinem Geburtstag." Deutsche Spieler waren in Malaysias Hauptstadt nicht am Start.