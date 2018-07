London (AFP) In dem schweren Herbststurm in Großbritannien sind mindestens zwei Menschen getötet worden. In Hever im Südosten Englands kam nach Polizeiangaben eine Jugendliche ums Leben. Das 17-jährige Mädchen hatte demnach in einem feststehenden Wohnwagen geschlafen, als ein Baum darauf stürzte. In Watford nördlich von London starb ein Mann, als ein Baum auf sein Auto stürzte. An der Küste in Sussex wurde wegen des Unwetters die Suche nach einem 14-jährigen Jungen eingestellt, der am Sonntag von den Wellen ins Meer gerissen worden war.

