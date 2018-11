New York (dpa) - Bei einer blutigen Familientragödie sind eine Mutter und ihre vier Kinder in New York erstochen worden. Die Bluttat sei in der Nacht zum Sonntag im Haus der Familie im Stadtteil Brooklyn geschehen, berichteten US-Medien unter Berufung auf Polizeiangaben.

Zwei sieben und neun Jahre alte Mädchen und ein einjähriger Junge seien sofort tot gewesen, die 37 Jahre alte Mutter und ein fünf Jahre alter Junge seien kurz darauf im Krankenhaus gestorben. Alle hätten Stichverletzungen am Oberkörper aufgewiesen.

Noch in der Nacht nahm die Polizei einen 25 Jahre alten Verwandten in Gewahrsam, der sich später selbst mit der Tat in Verbindung brachte. Gegen ihn wurde am Sonntag Haftbefehl erlassen. Medienberichten zufolge war der Mann, der arbeitslos gewesen und hin und wieder bei der Familie untergeschlüpft sein soll, blutüberströmt umgeben von Scheren und einem Küchenmesser in dem Haus aufgegriffen worden. Zuvor hatte es den Berichten zufolge Streit darüber gegeben, ob der Mann weiter bei der Familie wohnen könne. Sicherheit über das Motiv gab es am Sonntag jedoch zunächst nicht.

Nachdem der Mann sich merkwürdig verhalten hatte, rief die Mutter Verwandte an. Als diese kurz darauf zum Haus der Familie kamen, um nach dem Rechten zu sehen, entdeckten sie die Bluttat. Der Vater war zum Zeitpunkt der Tat nicht in dem Haus. Die Polizei musste dem chinesischstämmigen Mann die Nachricht Medien zufolge per Dolmetscher überbringen, als er später nach Hause kam.

Bericht der "New York Times"