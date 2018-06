Hamburg (dpa) - Die ARD-Fernsehlotterie verabschiedet sich von Monica Lierhaus. Die 43 Jahre alte Moderatorin, die seit Frühjahr 2011 die Gewinnzahlen präsentierte, wird nach Angaben der Deutschen Fernsehlotterie am 29. Dezember zum letzten Mal die siegreichen Zahlen bekanntgeben. Der Grund für diesen Abschied ist, dass die Fernsehlotterie vom nächsten Jahr an die hilfebedürftigen Menschen und Institutionen präsentieren will, die von ihr gefördert werden. Lierhaus hatte Anfang 2009 nach einer Aneurisma-Operation vier Monate im Koma gelegen und befindet sich immer noch in der Therapie.

