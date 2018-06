Wellington (AFP) Oscar-Preisträger Peter Jackson zeigt erste Bilder aus dem zweiten Teil seiner "Hobbit"-Verfilmung auf der großen Leinwand. In Kinos in London, New York, Los Angeles und Wellington soll es am 4. November eine Live-Präsentation mit Bildern aus dem neuen Hobbit-Film geben, wie Jackson am Montag auf seiner Facebook-Seite ankündigte. Geplant ist demnach auch eine Frage-und-Antwort-Runde mit einigen Schauspielern. Laut der offiziellen Internetseite der "Hobbit"-Filme sollen Orlando Bloom, Evangeline Lilly, Lee Pace, Luke Evans und Andy Serkis dabei sein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.