Niamey (AFP) Dutzende Flüchtlinge aus dem westafrikanischen Niger sind auf dem Weg nach Algerien in der Sahara verdurstet. Rhissa Feltou, der Bürgermeister der Stadt Agadez im Norden des Niger, sagte der Nachrichtenagentur AFP am Montag, etwa 40 Nigrer, darunter viele Kinder und Frauen, seien Mitte Oktober in der Wüste zugrunde gegangen. Sie hätten nach Algerien auswandern wollen, aber ihr Fahrzeug habe auf dem Weg in die südalgerische Stadt Tamanrassett eine Panne gehabt.

