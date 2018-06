Berlin (dpa) - Finanzminister Wolfgang Schäuble lockert wegen der Koalitionsverhandlungen möglicherweise seinen Sparkurs. Das Ministerium verwies zwar auf den angestrebten dauerhaften Verzicht auf neue Kredite. Priorität soll aber die Schuldenquote gemessen an der Wirtschaftsleistung haben. Schäuble scheint sich also von dem Ziel zu verabschieden, 2015 mit dem Abbau der Schulden zu beginnen. Vor den Koalitionsverhandlungen zu Finanzen betonten SPD-Politiker, die Union müsse die Verteilungsspielräume offenlegen. Bei der EU-Bankenregulierung strebten beide Seiten rasche Ergebnisse an.

