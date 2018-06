Deveselu (Rumänien) (AFP) Im Rahmen des geplanten Raketenschirms für Europa hat die NATO am Montag in Rumänien den Grundstein für eine Stellung mit US-Abfangraketen gelegt. An der Zeremonie auf der ehemaligen Militärbasis Deveselu nahmen neben Präsident Traian Basescu der stellvertretende NATO-Generalsekretär Alexander Vershbow sowie führende US-Vertreter teil. Vershbow sprach von einem "historischen Zeitpunkt". Auf der südrumänischen Basis entstehe ein "wesentlicher Bestandteil" des künftigen Raketenschirms. Bis Ende 2015 werde die Raketenstellung einsatzfähig sein und in das Abwehrsystem der NATO integriert.

