Riad (AFP) Den angekündigten Aktionstag gegen das Fahrverbot für Frauen haben Saudi-Arabiens Behörden erfolgreich ausgebremst, doch im Internet nimmt die Idee wieder an Fahrt auf: "No Woman, No Drive", eine Parodie von Bob Marleys Hit "No Woman, No Cry" aus Anlass des Aktionstags, entwickelt sich zum Hit auf YouTube. Bis Montag wurde das Satire-Video des saudiarabischen Künstlers Hisham Fageeh mehr als 3,7 Millionen Mal angeklickt.

