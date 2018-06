Washington (AFP) Ein US-Regierungsvertreter hat am Montag Berichte über einen US-Drohnenangriff auf Mitglieder der islamistischen Shebab-Miliz in Somalia bestätigt. Der ranghohe Beamte, der ungenannt bleiben wollte, machte aber keine Angaben, wem genau der Angriff galt. Er betonte, die US-Regierung teile Somalias Sorge vor der Shebab-Miliz. Augenzeugen hatten berichtet, eine Rakete sei im Süden Somalias in ein Fahrzeug eingeschlagen, in dem sich führende Mitglieder der Gruppe befanden.

