Madrid (AFP) Bei einem Unglück in einem Bergwerk in Spanien sind mindestens fünf Bergleute ums Leben gekommen. In dem Kohlebergwerk Santa Lucia in der Nähe von León im Nordwesten des Landes sei am Montag Gas ausgetreten, teilten die Rettungskräfte mit. Fünf Bergleute seien gestorben und fünf weitere verletzt worden. Mehrere Rettungswagen und ein Hubschrauber waren im Einsatz. Vor allem im Norden Spaniens werden noch Kohlebergwerke betrieben, landesweit sind es noch rund 40 mit insgesamt 8000 Beschäftigten.

