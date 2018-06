Johannesburg (AFP) In Südafrika ist am Montag der Berufungsprozess gegen 20 Rechtsextremisten angelaufen, die wegen der Vorbereitung eines Anschlags auf den ersten schwarzen Präsidenten des Landes, Nelson Mandela, vor gut einem Jahr verurteilt worden waren. Die Angeklagten hätten versucht, "die Regierung mit nicht verfassungsgemäßen Mitteln einschließlich Gewalt zu stürzen", sagte der Richter Eben Jordaan bei der Gerichtsverhandlung in Pretoria, die auf zwei Tage angesetzt war.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.