Ankara (AFP) Das Gerichtsverfahren gegen einen türkischen Polizisten, dem der Tod eines Demonstranten während der regierungsfeindlichen Unruhen im Juni zur Last gelegt wird, hat am Montag Straßenschlachten in Ankara ausgelöst. Die Polizei ging mit Wasserwerfern und Tränengas gegen etwa 2000 Demonstranten in der Hauptstadt vor, wie ein AFP-Fotograf berichtete. Sie protestierten gegen die Weigerung des Gerichts, Haftbefehl gegen den Polizisten zu erlassen, der im Juni bei Unruhen in Ankara den 26-jährigen Ethem Sarisülük erschossen haben soll.

