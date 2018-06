New York (AFP) Syrien ist nach den Worten von UN-Generalsekretär Ban Ki Moon auf gutem Weg, die Frist zur Zerstörung seiner Chemiewaffenproduktion einzuhalten. Die Inspekteure der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) hätten bestätigt, dass in allen bislang besichtigten Anlagen die Vorkehrungen für die Herstellung der Waffen zerstört worden seien, heißt es in einem Bericht, den Ban am Montag dem UN-Sicherheitsrat weiterleitete.

