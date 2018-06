Vatikanstadt (AFP) Auf ihrer Europa-Reise ist die birmanische Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi am Montag erstmals auch mit Papst Franziskus zusammengekommen. Bei der rund zwanzigminütigen Audienz rief das Oberhaupt der katholischen Kirche zum Dialog zwischen den Religionen in Birma auf, wie Vatikan-Sprecher Federico Lombardi mitteilte. Gleichzeitig würdigte der Papst den gewaltlosen Einsatz der Friedensnobelpreisträgerin für die Demokratie in ihrem Land. Laut seinem Sprecher will Franziskus in den kommenden Jahren nach Asien reisen, konkrete Termine nannte er aber nicht.

